Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Savunma sanayisindeki tecrübeler sağlık sektörüne aktarılıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisinde kazanılan tecrübeyi sağlık alanına da taşıdıklarını belirterek, "Bu zor günlerimizde özellikle sağlık çalışanlarımıza böyle bir destekte bulunmak bizim için büyük bir gurur kaynağı." ifadelerini kullandı.

09.04.2020 15:14 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:14
Savunma sanayisindeki tecrübeler sağlık sektörüne aktarılıyor
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisinde kazanılan tecrübeyi sağlık alanına da taşıdıklarını belirterek, "Bu zor günlerimizde özellikle sağlık çalışanlarımıza böyle bir destekte bulunmak bizim için büyük bir gurur kaynağı." ifadelerini kullandı.
Demir, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımında, savunma sanayisinde kazanılan tecrübeyi sağlık alanına da taşıdıklarını bildirdi.
Savunma sanayisinde kazanılan yetenek ve teknolojilerin başka alanlara aktarılmasının uzun süredir gündemlerinde olduğuna işaret eden Demir, bu kapsamda ASELSAN'ın birkaç yıl önce sağlık alanında teşebbüslere başladığını hatırlattı.
Demir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde acil ihtiyaç olarak gündeme gelen solunum cihazı konusunda "Milli Teknoloji Hamlesi"nin bir katılımcısı olan ASELSAN'ın diğer ortaklarıyla beraber faaliyet yürüttüğünü, yerli ve milli bir tasarımı hayata geçirmek üzere çalıştığını aktardı.
"Üzerinde çalışılan başka ürünler de var"
Cihazların hızlı bir şekilde seri üretime geçeceğini vurgulayan Demir, şu değerlendirmede bulundu:
"Savunma sanayisi geniş testleri ve kalifikasyon süreçlerini gerektiren bir alan. İnsan hayatının çok önemli olduğu sağlık sektöründe de aynı süreçler hassasiyetle uygulanarak hızla sahaya ürün verilmesi mümkün olacak. Solunum cihazı buna ilk örnek. ASELSAN bünyesinde çalışılan başka ürünler de var. Onlar da ürün olarak ortaya çıktığında ve seri üretimi başladığında duyurulacak. Savunma sanayisindeki diğer şirketlerde de oluşan benzer kabiliyetlerin hayata geçirilmesi konusunda var gücümüzle çalışıyoruz."
Demir, bu süreçte emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ederek, "Şu zor günlerde sağlık çalışanlarımıza böyle bir desteği verebilmek bizim için sevinç ve gurur kaynağı. Onlara da teşekkür ediyoruz, fedakarlıklarını unutmuyoruz, alkışlarımız onlar için. Millet olarak bu savaşı kazanacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: İsmail Demir, Twitter, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Türk şirket 7 metreden 300 kişiyi tarayabilen termal kamera geliştirdi Ekonomi
Türk şirket 7 metreden 300 kişiyi tarayabilen termal kamera geliştirdi
Dünya Bankası, Türkiye’nin 2020 büyüme beklentisini düşürdü Ekonomi
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020 büyüme beklentisini düşürdü
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Türkiye’nin en büyük balıkçı teknesi suya inmek için gün sayıyor Ekonomi
Türkiye'nin en büyük balıkçı teknesi suya inmek için gün sayıyor
Mücevher ihracatı karantina ayı Mart’ta büyük düşüş yaşadı Ekonomi
Mücevher ihracatı karantina ayı Mart'ta büyük düşüş yaşadı
ABD’den Türkiye’ye sağlık malzemeleri için takas önerisi Ekonomi
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
Korona sonrası kapatılan işletmelere çağrı: Doğal gazınızı kapatın Ekonomi
Korona sonrası kapatılan işletmelere çağrı: Doğal gazınızı kapatın
Haberler ›› Ekonomi ››Savunma sanayisindeki tecrübeler sağlık sektörüne aktarılıyor - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

17:04: İşbir Holding'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1,1 milyon TL destek - Ekonomi 17:00: Malatya Ticaret Borsası - Ekonomi 16:53: Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz - Ekonomi 16:48: Altının kilogramı 360 bin 500 liraya yükseldi - Ekonomi 16:46: New York borsası yükselişle açıldı - Ekonomi 16:13: Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler