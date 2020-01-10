Haberler » Güncel » Savunma sanayisinin çelikleri KARDEMİR'den - Haber

Savunma sanayisinin çelikleri KARDEMİR'den

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Hüseyin Soykan, "KARDEMİR, milli bekaya katkı sunmak için savunma sanayisinde yüzde 70'lere ulaşan millileşme oranlarını artırmaya katkı sağlıyor.

10.01.2020 17:24 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:58Savunma sanayisinin çelikleri KARDEMİR'den
Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Hüseyin Soykan, "KARDEMİR, milli bekaya katkı sunmak için savunma sanayisinde yüzde 70'lere ulaşan millileşme oranlarını artırmaya katkı sağlıyor." dedi.
Soykan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 'nin ilk ağır sanayisi olma özelliğine sahip KARDEMİR'in, ülkenin milli hedefleri doğrultusunda 2 milyar doları aşkın yatırım gerçekleştirdiğini ve hükümetin 2023 hedeflerine katkı sağladığını söyledi.
Özellikle savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu bazı çelik ürünlerini üretmeye başladıklarını belirten Soykan, "Önemli yatırımlarımızdan birisi olan Çubuk Kangal Haddehanesinde, makine imalat sanayi sektörüne yönelik muhtelif çap ve kalitelerde çubuk ve kangal formlarında çelik üretiyoruz." diye konuştu.
Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneğine de üye olduklarına işaret eden Soykan, şunları kaydetti:
"Fabrikamızın savunma sanayi çeliklerinin üretilmesi öncelikli hedeflerimizden. Fabrika olarak sektöre yönelik üretimler için yeni bir yol haritası belirledi. Yapılan çalışmalar neticesinde savunma sanayisi sektörünün aşınmaya dayanıklı muhtelif parça imalatlarında kullandığı 42CrMo4 (4140) kalite çelikler, kangal formunda üretildi. KARDEMİR, milli bekaya katkı sunmak için savunma sanayisinde yüzde 70'lere ulaşan millileşme oranlarını artırmaya katkı sağlıyor."

Türkiye, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:40  Beşiktaş ve Altınordu yenişemedi - Haber
18:40  Bitlis'te 100 kilogram EYP ele geçirildi - Haber
18:38  Denizli merkezli usulsüz engelli raporu operasyonu: 52 gözaltı - Haber
18:38  Kavgayı ayırmak isteyen liseli Ahmet, bıçak darbesiyle öldü - Haber
18:33  Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan fakülteler için 'seçmeli ders' önerisi - Haber
18:20  Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Haber
18:08  Son dakika: ABD'den İrak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Haber
16:33  Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi - Haber
15:25  Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Haber
13:58  Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Haber
10.01.2020 18:41:03