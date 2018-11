Savunma ve Havacılık Sanayi'de 10 Ayda 1.5 Milyar Dolar İhracat

15 Kasım 2018 Perşembe 09:40



savunma ihracatı ile ilgili bilgiler verdi. Pars zırhlı araçları Türkiye 'ye satmadan en büyük ihracatı Malezya 'ya yaklaşık 550 milyon dolar ile yaptıklarına dikkat çeken Kurt, "O zaman tek kalemde en büyük savunma sanayi ihracatıydı. Bunu 2011 yılında imzalamıştık arkasından 2015 yılında yine Umman ile ihracat sözleşmesi yine Pars ailesi…Pars III 8×8 ve Pars III 6×6 zırhlı araçlar. Bu da yaklaşık 513 milyon dolar. Şu an da Pars'ın toplam ihracat bedeli 1 milyar doları geçti. İlki Malezya'ydı bu da Umman.Umman sözleşmesi de yürürlüğü girdikten sonra geçen sene de bir teslimat oldu çok yüksek değildi. Bu sene 150'yi bulduk zannediyorum. Seneye de devam edecek. 2020 de bitecek sözleşme. Umman'da gayet iyi gidiyor.Müşterilerimiz ürünlerden çok memnun. Geçen bir tatbikat yapıldı orada reklamını yaptılar tatbikatta kullandılar araçları.Umman bizim için güzel bir Pazar.Umman'a üç sene önce girdik. Yine bütün Türk savunma sanayi peşimizden geliyor Umman'a ne satarız diye. Son 10 yıla bakarsanız savunma ihracatında uzak ara üçüncü çıkacağımızı düşünüyorum. Komple sistem ihracatı olarak bakılırsa onda da tek başımıza kalacağımızı düşünüyorum" dedi."Umman'da ortak şirket kurulmasıyla ilgili görüşülüyor""Umman'da yerel otorite ile birlikte bir şirket kurulmasıyla ilgili bir çalışmanız var mı?" şeklindeki soruya FNSS Genel Müdürü ve CEO 'su K. Nail Kurt, "Bunu da görüşüyoruz. Hem satış sonrası desteğe yönelik, hem de yeni sözleşmelerde belki bir miktar yerli üretim yapmak üzere. Böyle bir düşüncemiz var.Oradaki yerel otorite ile bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor. Tabi pazarın çok büyük ve devam ediyor olması lazım böyle bir yatırıma değsin. Böyle büyük projelerle yerleşebiliyorsunuz pazarlara. Böyle bir fikir ve görüşme var şu an da ama ilk etapta orada üretimden ziyade kendi kendilerine araçlara bakabilecek seviyeye getirmek üzere bir girişim olacak diye düşünüyorum" diye cevap verdi."Endonezya ile önemli bir ihracat sözleşmesi olma ihtimali yüksek"Endonezya'da önemli bir ihracat sözleşmesi olma ihtimalinin yüksek olduğunu dile getiren Kurt, "Endonezya firmasıyla bir orta ağırlıkta tank geliştirdik ortaklaşa ama ağırlıklı olarak FNSS tasarladı ürünü" dedi ve ekledi: "Bunun da yaklaşık 3 senedir sürüyor geliştirme sözleşmesi.Onu tamamladık iki tane protatip bitirdik. Bu sene testlerden başarıyla geçti Endonezya'da.O da bizim için yeni bir pazar Türkiye savunma sanayi için. Orada da kapıdan içeri ayağımızı soktuk işte kapıya yükleniyoruz. Bir seri üretim sözleşmesi peşinde koşuyoruz. Önümüzdeki bir iki yıl içinde Endonezya'da.Önemli bir ihracat sözleşmesi olma ihtimali yüksek. Malezya'ya devam ediyoruz. Suudi Arabistan 'ı takip edeceğiz. Umman'da ilave projeler olacaktır. Dolayısıyla ihracat ağırlığımız devam edecek. Bu arada tabii içeride de önemli projeler aldık. 5 tane değişik sözleşme devam ediyor Savunma Sanayi Başkanlığı ile orada da önemli araçlarımız var. Savunma sanayi anlaşması imzaladığımız ülkelerle ister istemez doping etkisi yapıyor""Savunma sanayinde bir ülkeye girildi mi ihracat rakamları da artıyor"FNSS Genel Müdürü ve CEO'su K. Nail Kurt şunları söyledi: Biz savunma sanayinde bir ülkeye girdik mi rakamlar yüzde binler yüzde on binler seviyesinde ihracatta artıyor. Mühim olan devamını getirmek. Onun için de biz uğraşıyoruz. Biz ihracat anlamında savunma sanayinde öncü bir şirketiz. 2000 yılında Malezya'ya girdik hala çıkmadık. Peş peşe 1.5 milyar dolar Malezya'ya paletli ve zırhlı araçlar. Sözleşmelerimiz var. Devam ediyor. Suudi Arabistan'a 2004 yılında girdik hala çıkmadık ama şu anda ilişkiler yüzünden bir duraklama yaşıyoruz orada da bir milyar doları geçtik" diye konuştu.Savunma ve Havacılık Sanayi'nde 1 Ocak-31 Ekim 2018 tarihlerinde en çok ihracat yapılan ülkeler şöyle: Amerika Birleşik Devletleri : 579 milyon 100 bin dolar Almanya : 185 milyon 502 bin dolarUmman: 150 milyon 514 bin dolar Hindistan : 67 milyon 6 bin dolar Hollanda : 64 milyon 533 bin dolar Birleşik Krallık : 47 milyon 615 bin dolar Polonya : 44 milyon 289 bin dolar Fransa : 43 milyon 43 bin dolar Azerbaycan : 31 milyon 229 bin dolar - İstanbul