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Savunma ve Teknoloji Bakanı Varank "Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri Projesi" açılış...

Savunma ve Teknoloji Bakanı Varank "Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri Projesi" açılış programına katıldı.

10.03.2020 11:11 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:18
Savunma ve Teknoloji Bakanı Varank "Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri Projesi" açılış programına katıldı Savunma ve Teknoloji Bakanı Varank

Kaynak: İHA

Etiketler : Mustafa Varank, Güncel
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