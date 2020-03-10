Savunma ve Teknoloji Bakanı Varank "Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri Projesi" açılış...
Savunma ve Teknoloji Bakanı Varank "Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri Projesi" açılış programına katıldı.
10.03.2020 11:11 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:18
Savunma ve Teknoloji Bakanı Varank "Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri Projesi" açılış programına katıldı
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Savunma ve Teknoloji Bakanı Varank "Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri Projesi" açılış...
Etiketler : Mustafa Varank, Güncel
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