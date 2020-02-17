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Savur ve Ömerli'de AK Parti ilçe kongreleri 22 Şubat'ta yapılacak

Savur ve Ömerli'de AK Parti ilçe kongreleri 22 Şubat'ta yapılacak.

17.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:16Savur ve Ömerli'de AK Parti ilçe kongreleri 22 Şubat'ta yapılacak
ve 'de AK Parti ilçe kongreleri 22 Şubat'ta yapılacak.
AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç yaptığı açıklamada, kısa süre içerisinde 10 ilçe kongresi gerçekleştireceklerini söyledi.
Kılıç, şunları kaydetti:
"İlçe kongrelerimizi inşallah milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, teşkilatlarımız, üyelerimiz ve gönüldaşlarımızla birlikte icra edeceğiz. Allah bizleri utandırmasın, yolumuzu açık etsin. Bizleri ve milletimizi şer odaklarından muhafaza etsin. 22 Şubat'ta gerçekleştireceğimiz Savur ve Ömerli kongrelerimize halkımızı bekliyoruz."

AK Parti, Mardin, Ömerli, Savur, Güncel

Kaynak: AA

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