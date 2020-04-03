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Saya Grup'tan Covid-19 ile mücadeleye 5 milyon lira

İlaç, savunma, madencilik alanlarında faaliyet gösteren Saya Grup, Covid-19 ile mücadeleye 5 milyon lira ve acil destek paketleri ve antiseptik ile desteklediğini açıkladı.

03.04.2020 19:19 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:19
Saya Grup'tan Covid-19 ile mücadeleye 5 milyon lira

İlaç, savunma, madencilik alanlarında faaliyet gösteren Saya Grup, Covid-19 ile mücadeleye 5 milyon lira ve acil destek paketleri ve antiseptik ile desteklediğini açıkladı.

Saya Grup'tan yapılan açıklamada, bu süreçte grup bünyesindeki tüm çalışanların haklarının korunacağı, hiçbir şekilde ücret indirimine de gidilmeyeceği vurgulandı.

Bünyesinde, ilaç üreticisi Pharmactive, gayrimenkul şirketi Folkart, Volt Elektrik Motorları, Volt Savunma ve madencilik şirketi Livamine'ı bulunduran Saya Grup'tan yapılan açıklamada, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 2 milyon lira ile destek verileceği, sağlık alanında çalışan sivil toplum örgütleri, dernekler ile şirket çalışanlarının, temel sağlık ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere 3 milyon lira kaynak ayırıldığı belirtildi.

"Saya Grup, bu arada salgının başladığı günden bu yana, Folkart'ın öncülüğünde, kamu kurumları aracılığıyla 7.500 adet gıda paketi dağıttı" denilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"T.C Sağlık Bakanlığı'nın özveriyle yürüttüğü mücadelede, tamamen olası ihtiyaçlar için; Saya Grup ayrıca Pharmactive vasıtasıyla, sağlık çalışanlarına 1,500 adet acil destek paketi gönderildi, ek olarak 1,500 adet daha acil destek paketi, ilgili noktalara gönderilmek üzere hazırlanıyor.

"Pharmactive sağlık çalışanlarına, yine ücretsiz ulaştırılmayı hedefleyerek; fabrikasında 55 bin adet 1 litrelik, 100 bin adet 60 mililitrelik el antiseptiği üretimi için başvurdu, gerekli planlamayı yaptı."


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Madencilik, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Saya Grup'tan Covid-19 ile mücadeleye 5 milyon lira - Ekonomi

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