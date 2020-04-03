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Saya Grup'tan "Milli Dayanışma Kampanyası"na 2 milyon liralık destek

Saya Grup, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 milyon liralık destek sağladıklarını duyurdu.

03.04.2020 14:06 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:06
Saya Grup'tan
Saya Grup, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 milyon liralık destek sağladıklarını duyurdu.
Saya Grup'tan yapılan açıklamaya göre, bünyesinde ilaç üreticilerinden Pharmactive, gayrimenkul sektöründen Folkart, Volt Elektrik Motorları, stratejik alanlarda üretim yapan Volt Savunma ve madencilik şirketi Livamine'ı bulunduran grup, Kovid-19 salgınına karşı başlatılan mücadeleye destek için, kapsamlı bir paketi hayata geçirdi.
İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan kampanyaya, 2 milyon lira ile destek verildiği kaydedildi.
Ayrıca salgın süresince, belgeli ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak ve sağlık alanında çalışan sivil toplum örgütleri, dernekler ile şirket çalışanlarının, temel sağlık ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere 3 milyon lira tutarında, yeni bir kaynak daha ayrıldığı belirtildi.
Salgının başladığı günden bu yana Folkart öncülüğünde, kamu kurumları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine 7 bin 500 adet gıda paketi dağıtıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sağlık Bakanlığının özveriyle yürüttüğü mücadelede, olası ihtiyaçlar için Pharmactive vasıtasıyla sağlık çalışanlarının medikal malzeme gereksinimlerine yönelik, 1500 adet acil destek paketi gönderildi. Ek olarak 1500 adet daha acil destek paketi, ilgili noktalara gönderilmek üzere hazırlanıyor. Pharmactive sağlık çalışanlarına, yine ücretsiz ulaştırmayı hedefleyerek ilaç üretim tesislerinde 55 bin adet 1 litrelik, 100 bin adet 60 mililitrelik el antiseptiği üretimi için başvurdu, gerekli planlamayı yaptı."
Bu süreçte grup bünyesindeki tüm çalışanların haklarının korunacağı, grubun hiçbir şekilde ücret indirimine gitmeyeceği de vurgulanan açıklamada, "Dünyanın, Türkiye'nin ve tüm çalışanlarımızın bu zor günleri birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla aşacağına yürekten inanıyoruz. Güzel vatanımıza, iyilik ve sağlık diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Ekonomi
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