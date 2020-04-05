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Saya Grup'tan, Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 milyon TL destek

Saya Grup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 milyon TL destek verdiğini duyurdu.

05.04.2020 15:28 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:28
Saya Grup'tan, Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 milyon TL destek
Saya Grup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 milyon TL destek verdiğini duyurdu.
Saya Grup'tan yapılan açıklamaya göre, bünyesinde Pharmactive, Folkart, Volt Elektrik Motorları, Volt Savunma ve madencilik şirketi Livamine'ı bulunduran Saya Grup, Kovid-19 salgınına karşı başlatılan mücadeleye destek için kapsamlı bir paket açıkladı.
Grup, salgın süresince, belgeli ihtiyaç sahiplerine dağıtmak ve sağlık alanında çalışan sivil toplum örgütleri, dernekler ile şirket çalışanlarının, temel sağlık ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere 3 milyon TL tutarında yeni bir kaynak daha ayırdığını bildirdi.
Salgının başladığı günden bu yana, Folkart'ın öncülüğünde, kamu kurumları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine 7 bin 500 adet gıda paketi dağıtan Saya Grup, Sağlık Bakanlığı'nın özveriyle yürüttüğü mücadelede, olası ihtiyaçlar için, Pharmactive vasıtasıyla, sağlık çalışanlarının medikal malzeme gereksinimlerine yönelik, 1.500 adet acil destek paketi gönderdi, grup, ek olarak 1.500 adet daha acil destek paketi, ilgili noktalara gönderilmek üzere hazırlıyor.
Pharmactive sağlık çalışanlarına, yine ücretsiz ulaştırılmayı hedefleyerek; ilaç üretim tesislerinde 55 bin adet 1 litrelik, 100 bin adet 60 mililitrelik el antiseptiği üretimi için başvurdu, gerekli planlamayı yaptı.
Saya Grup'tan yapılan açıklamada, bu süreçte grup bünyesindeki tüm çalışanların haklarının korunacağı, hiçbir şekilde ücret indirimine de gidilmeyeceği vurgulandı.
Saya Grup Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar, "Dünyanın, Türkiye'nin ve tüm çalışanlarımızın; bu zor günleri birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla aşacağına yürekten inanıyoruz. Güzel vatanımıza, iyilik ve sağlık diliyoruz." ifadesiyle kamuoyuna duyuruldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Madencilik, Ekonomi
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