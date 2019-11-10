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Saygı dalışı yapıp denizden Atatürk posteri çıkarttılar

Zonguldak'ta bir grup öğretmen, Atatürk'ün 81. ölüm yıl dönümünde saygı dalışı yapıp denizden Atatürk posteri çıkarttı.

10.11.2019 17:25 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:30Saygı dalışı yapıp denizden Atatürk posteri çıkarttılar
'ta bir grup öğretmen, Atatürk'ün 81. ölüm yıl dönümünde saygı dalışı yapıp denizden Atatürk posteri çıkarttı.

Kent merkezinde öğretmenlik yapan Levent Yılar ve arkadaşları, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Liman Caddesi'nde bir araya gelen grup hazırlık yaptıktan sonra yaklaşık 15 derece sıcaklıktaki Karadeniz'e atladı. Saygı dalışı yapan grup, denizden Türk bayraklı Atatürk posteri çıkarttı. Yılar ve arkadaşları, "Bugün 10 Kasım, Atamızın aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümü. Biz de bu anlamlı günde kendisini rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" dediler. - ZONGULDAK

Mustafa Kemal Atatürk, Zonguldak, Güncel

Kaynak: İHA

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