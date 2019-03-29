Kaynak: AA

9. Şehri Medeniyet Kültür Projesi etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa ve İstanbul'da "Saygı Göbeklitepe" konulu resim sergisi açılacak.Projenin yürütücüsü Medyadoktoru firmasının yapımcısı Savaş Uğurlu, yazılı açıklamasında, proje kapsamında ressam Ergin İnan'ın eserlerinden oluşan sergisinin 25 Eylül'de Göbeklitepe'de, 25 Ekim'de ise İstanbul'da açılacağını bildirdi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Ergin İnan ise 12 bin yıllık geçmişi bulunan Göbeklitepe'nin bir projesinde olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.Hayret ve hayranlıkla izlediği Göbeklitepe'nin Türkiye'de olmasının kendilerine gurur verdiğini belirten İnan, şunları kaydetti:"Büyük heyecan duydum. Geçmişi koruyabilmek ve tanıtmak önemli. Onun için Savaş Uğurlu'nun bana yaptığı teklifi saygıyla karşıladım. Buluntularda gördüğüm ihtişam karşısında saygı duyarak 'Saygı Göbeklitepe' başlığı altında bir sergi yapmaya karar verdim. Geçmişe saygı niteliğinde oluşan bir sergi hedefliyorum. Bütün yaz çalışarak Uğurlu'nun da yardımıyla 25 Eylül'de ilk sergimizi gerçekleştirmeyi planlıyoruz."