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"Saygı Nöbetçileri" maskeyle nöbet tutmaya başladı

"Saygı Nöbetçileri" maskeyle nöbet tutmaya başladı Milli Savunma Bakanlığı, korona virüs tedbirleri çerçevesinde "Saygı Nöbetçileri"nin de maskeyle nöbet tutmaya başladığını duyurdu.

13.04.2020 18:24 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:26
"Saygı Nöbetçileri" maskeyle nöbet tutmaya başladı
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, korona virüs tedbirleri çerçevesinde "Saygı Nöbetçileri"nin de maskeyle nöbet tutmaya başladığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığınca korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler yurt içi ve sınır ötesindeki birliklerde kararlılıkla uygulanmaya devam ederken, birliklerdeki önlemlerin yanı sıra Bakanlık, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları karargahlarında da virüse karşı yoğun önlemler alındı.
Ziyaretçilere kapatılan karargahlarda personelin giriş ve çıkışlarında yoğun kontroller uygulanırken, nizamiyelere kurulan termal kameralarla personelin ateşi görevliler tarafından ölçülüyor. Dezenfeksiyon işlemlerinin düzenli olarak yapıldığı karargahlarda personel maske kullanıyor ve sosyal mesafe kuralına azami dikkat gösteriyor. Asgari personelin görev yaptığı karargahlarda görüşmeler ile toplantılar, telefon ve bilgisayarlar üzerinden yapılırken farkındalık oluşturmak için personele düzenli olarak bilgilendirme yapılıyor.
Tedbirler kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı girişi, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki Aslanlı Kapı ile Kuvvet Komutanlıkları karargahları girişinde görev yapan "Saygı Nöbetçileri"ne de maske dağıtıldı. Bu kapsamda, "Saygı Nöbetçileri" de maskeyle görev yapmaya başladı. ’Saygı Nöbetçileri’ maskeyle nöbet tutmaya başladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Genelkurmay Başkanlığı, Genel
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