Haberler » Güncel » Saygılı gençlere hedef koydu - Haber

Saygılı gençlere hedef koydu

Türk Kızılayı'nın 2005 yılında projeleştirdiği, gençleri kan vermeye ve Kızılay'a gönüllü olmaya özendiren ''Hedef 25 Projesi''nin 14'üncü Bölge Kan Bağışı Farkındalık Çalıştayı başladı.

03.12.2019 12:05 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:06Saygılı gençlere hedef koydu

, , Hatay, Mersin, Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Şanlıurfa illerinden gönüllüsü üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan çalıştay Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı'nın açılış konuşması ile başladı.

Kan ve kök hücre bağışı ile detaylı eğitimlerin verileceği ve üniversite öğrencilerinin bilinçlendirilmesini hedefleyen çalıştayın açılış konuşmasında Saygılı gençlere seslendi.

HEDEF: ÜNİVERSİTELİLERİ KIZILAY İLE TANIŞTIRMAK

Saygılı, ''151 yıllık iyilik hareketi için gönüllü çalışmalarınızı taktir ediyorum. Her birinize duyarlılığını için teşekkür ediyorum. İyilik hareketimizi güçlendirmek için el birliğiyle çalışıyoruz. Sizlerden de üniversiteleriniz için öğrenci nüfusunun yüzde 10'unu Kızılay ile tanıştırarak gönüllümüz yapmanızı rica ediyorum. Akranlarınızla iletişiminizi geliştirin, Kızılay'ı üniversitedeki tüm öğrencilere tanıtın, anlatın. Bu çalıştaydan aldığınız eğitimler sonucu daha donanımlı, bilgili şekilde çıkacaksınız. Çalıştay kapsamında yeni güzel fikirler ve projeler ortaya koyacaksınız'' dedi.

3 gün sürecek olan çalıştay kapsamında genç Kızılay gönüllüler afet ve ilk yardım konusunda da eğitimler alacak.


Osmaniye, Kızılay, Adana, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:07 'HIV'de en çok artış olan ülke Türkiye' - Haber
13:07 Yürüme engelli avukat, 25 yıldır davalara bakıyor - Haber
13:03 Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer: "Hepimiz birer engelli adayıyız" - Haber
13:03 Vali Çakacak insani yardım kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti - Haber
13:02 Trump'tan Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı övgüsü: İyi iş çıkarıyorlar - Haber
13:02 Başkan Çerçi, Bakanlık yetkililerini ağırladı - Haber
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haber
12:40 Müşteri hizmetlerini 2 yılda 24 bin kez aradı, göz altına alındı - Haber
12:39 Trump'tan NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söyleyen Macron'a yanıt - Haber
12:35 2019 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye kazanan talihli parasını almazsa 70 milyon kamuya aktarılacak - Haber
11:38 Ardahan'da esrarengiz görüntüyü çeken vatandaş çark etti - Haberler
10:13 İstanbul'un tuz tepesi havadan fotoğraflandı - Haberler
10:03 Özgür Suriye Ordusu'nun karargahında Atatürk fotoğrafı var - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler
16:43 İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi - Haberler
3.12.2019 13:10:30