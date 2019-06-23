23.06.2019 14:07
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Saygılı: "Türk Kızılayı sorunlara çözüm odaklı yaklaşıyor"

Saygılı: "Türk Kızılayı sorunlara çözüm odaklı yaklaşıyor"

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 151'inci yaşını kutlayan "İyilik Hareketi" Kızılay'ın, Adana şubesine iade-i ziyarette bulundu.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş , 151'inci yaşını kutlayan "İyilik Hareketi" Kızılay 'ın, Adana şubesine iade-i ziyarette bulundu.

Aktaş'ı Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Yönetim Kurulu Üyeleri Niyazi Çetinkaya ve Mahmut Nimet Dalkır karşıladı.

Kızılay Adana Şubesi'nin faaliyetlerini yakından takip ettiğini söyleyen Aktaş, Saygılı'dan yapılan organizasyonlar hakkında detaylı bilgi aldı.

Türk Kızılayı'nın, dinamik yapısı sayesinde hızlı organize olabildiğini ve sorunlara çözüm odaklı yaklaştığını kaydeden Saygılı, Aktaş'a Kızılay'ın faaliyetlerini anlattı.

Ziyaretin sonunda Kızılay gönüllüsü iş insanı Niyazi Çetinkaya, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a Kızılay rozeti taktı. - ADANA
Kaynak: İHA
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