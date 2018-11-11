Sayı 18'e Yükseldi

Kuzey Irak
'a düzenlenen iki ayrı hava harekatında 18 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, dün Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları imha edilirken, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 14 bölücü terörist etkisiz hale getirildi. Bugünse Hakurk
bölgesine hava harekatı gerçekleştirildi. Terör örgütü PKK
'ya ait silah mevzii, sığınak ve mühimmat depoları yerle bir edilirken, saldırı hazırlığındaki 4 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece iki hava harekatında öldürülen terörist sayısı 18'e yükseldi.
(İHA)
Irak
11 Kasım 2018 Pazar 16:21