Sayılarla biatlon

0: Biatletler atışlarda nabızlarını bir süreliğine tamamen durdurabilmektedir.
1: Bireysel disiplinde biatletler yaptıkları her ıska için 1 dakika zaman kaybederler.
3: Takım bayrak yarışlarında her atış turu için biatletlerin 3 yedek mermisi bulunur.
5: Biatletler her atış turunda 5 hedef vurmaya çalışırlar.
7: Aktif kadın biatletler içerisinde dünya şampiyonalarında en çok altın madalyası olan isim 7 altın madalyası bulunan Alman sporcu Laura Dahlmeier.
11: Aktif sporcular içerisinde biatlon dünya şampiyonalarında en çok altın madalyası bulunan isim elde ettiği 11 altın madalyayla Martin Fourcade.
12: Dünya şampiyonaları tarihinde en çok altın madalyası bulunan kadın sporcu, kariyerini genç yaşta noktalamasına rağmen 12 altın madalyası bulunan Alman biatlet Magdalena Neuner.
Magdalena NeuerImago
13: Aktif kadın sporcular içerisinde dünya şampiyonalarında en çok madalya kazanan isim 13 madalyası olan Alman biatlet Laura Dahlmeier.
19: Dünya şampiyonaları tarihinde en çok madalyası bulunan kadın sporcu kazandığı 19 madalyayla Alman biatlet Uschi Disl.
20: Biatlon dünya şampiyonaları tarihinde en çok altın madalyası bulunan sporcu toplamda elde ettiği 20 altın madalyayla Ole Einar Bjoerndalen.
25: Aktif sporcular içerisinde en çok dünya şampiyonası madalyası olan isim elde ettiği 25 madalyayla Martin Fourcade.
45: Biatlon dünya şampiyonalarında en çok madalyası olan sporcu elde ettiği 45 madalyayla Ole Einar Bjoerndalen.
45: Biatletler yerdeki atışlarda çapı 45 mm olan hedefleri vurmaya çalışırlar.
50: Östersund bu yıl 50. dünya şampiyonasına ev sahipliği yapacak.
50: Biatletler atışlarını 50 metrelik bir mesafeden yaparlar.
82: Biatlon dünya şampiyonaları tarihinde en başarılı ülke elde ettiği 82 altın madalyayla Almanya.
115: Biatletler ayaktaki atışlarda çapı 115 mm olan hedefleri vurmaya çalışırlar.
150: Biatletler sprint, takip, toplu çıkış ve takım bayrak yarışlarında açıkta kalan her bir hedef için 150 metrelik ceza turu atarlar.
191: Biatlon dünya şampiyonaları tarihinde en çok madalya kazanan ülke, toplamda elde ettiği 191 madalyayla Almanya.
Daniels Süha ÖZKAYA
Spor
Kaynak: EuroSport.com