Sayılarla biatlon

0: Biatletler atışlarda nabızlarını bir süreliğine tamamen durdurabilmektedir.





1: Bireysel disiplinde biatletler yaptıkları her ıska için 1 dakika zaman kaybederler.





3: Takım bayrak yarışlarında her atış turu için biatletlerin 3 yedek mermisi bulunur.





5: Biatletler her atış turunda 5 hedef vurmaya çalışırlar.





7: Aktif kadın biatletler içerisinde dünya şampiyonalarında en çok altın madalyası olan isim 7 altın madalyası bulunan Alman sporcu Laura Dahlmeier.





11: Aktif sporcular içerisinde biatlon dünya şampiyonalarında en çok altın madalyası bulunan isim elde ettiği 11 altın madalyayla Martin Fourcade.





12: Dünya şampiyonaları tarihinde en çok altın madalyası bulunan kadın sporcu, kariyerini genç yaşta noktalamasına rağmen 12 altın madalyası bulunan Alman biatlet Magdalena Neuner.



13: Aktif kadın sporcular içerisinde dünya şampiyonalarında en çok madalya kazanan isim 13 madalyası olan Alman biatlet Laura Dahlmeier.





19: Dünya şampiyonaları tarihinde en çok madalyası bulunan kadın sporcu kazandığı 19 madalyayla Alman biatlet Uschi Disl.





20: Biatlon dünya şampiyonaları tarihinde en çok altın madalyası bulunan sporcu toplamda elde ettiği 20 altın madalyayla Ole Einar Bjoerndalen.







25: Aktif sporcular içerisinde en çok dünya şampiyonası madalyası olan isim elde ettiği 25 madalyayla Martin Fourcade.





45: Biatlon dünya şampiyonalarında en çok madalyası olan sporcu elde ettiği 45 madalyayla Ole Einar Bjoerndalen.





45: Biatletler yerdeki atışlarda çapı 45 mm olan hedefleri vurmaya çalışırlar.





50: Östersund bu yıl 50. dünya şampiyonasına ev sahipliği yapacak.





50: Biatletler atışlarını 50 metrelik bir mesafeden yaparlar.





82: Biatlon dünya şampiyonaları tarihinde en başarılı ülke elde ettiği 82 altın madalyayla Almanya.







115: Biatletler ayaktaki atışlarda çapı 115 mm olan hedefleri vurmaya çalışırlar.





150: Biatletler sprint, takip, toplu çıkış ve takım bayrak yarışlarında açıkta kalan her bir hedef için 150 metrelik ceza turu atarlar.





191: Biatlon dünya şampiyonaları tarihinde en çok madalya kazanan ülke, toplamda elde ettiği 191 madalyayla Almanya.





