Şayir'den Final Mitingine Davet

Cumhur İttifakı AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı ve AK Parti Dilovası İlçe Teşkilatı tarafından seçime saatler kala organize edilen ve "Yeniden Büyük Dilovası Mitingi" için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

BİNLERCE HEMŞEHRİSİYLE BULUŞACAK

30 Mart 2019 Cumartesi günü saat 17:00'da Dilovası girişi, Saat Kulesi önünde yapılacak olan final mitingiyle çalışmalarını sonlandıracak olan Şayir, tüm Dilovası halkını yapılacak olan mitinge davet etti. Yeni Dilovası sloganı ile binlerce hemşehrisiyle buluşacak olan Şayir'in yarın ki mitingde son kez gövde gösterisi yaparak Dilovası halkından destek isteyecek.

Kaynak: Bültenler