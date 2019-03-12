Şayir'e Bir Destekte Gümüşhanelilerden

Cumhur İttifakı AK Parti Dilovası Belediye Başkan Adayı Hamza Şayir'e Giresunlular Derneğinin tam destek vermesinin ardından şimdi de Dilovası'nda ki Gümüşhanelilerden de tam destek geldi. Dilovası Gümüşhaneler Derneği'nin konuğu olan Başkan Adayı Hamza Şayir, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AK Parti İlçe Başkanı Osman Akbulut, Dilovası Gümüşhaneliler Dernek Başkanı Niyazi Çoşar öncülüğünde Gümüşhaneli vatandaşlarla bir araya geldiler.

ŞAYİR'E DESTEK İSTEDİLER

Yapılan toplantıda konuşan AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut ve Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AK Parti ile her geçen gün büyüyen Dilovası'nın önümüzdeki 5 yılda da hizmetlerine devam edebilmesi için Gümüşhanelilerden, Hamza Şayir'e destek vermelerini istediler.

DİLOVASI'NIN SEMBOLÜ KARDEŞLİĞİDİR

Akbulut ve Yaman'ın ardından konuşan Cumhur İttifakı AK Parti Dilovası adayı Hamza Şayir ise, "Dayanışma ve kardeşliğin en güzel örnekleri her zaman Dilovası'nda yaşamışızdır. Kim hangi etnik kökene mensup olursa olsun, Dilovamızın kalbi hep birlikte atmıştır, atmaya da devam edecektir. Dilovası'nın sembolü kuvvetli birlikteliği, beraberliği ve kardeşliğidir. Bu güzellikler de bizlerin çalışma azmini daha çok arttırmaktadır.

7/24 DİLOVASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

İlçemizin her noktasına hizmet götürmek, hemşerilerimizin taleplerini en hızlı şekilde değerlendirmek, yıllar sonra hayırla yâd edilecek projeleri hayata geçirmek için söz veriyoruz. Hemşerilerimizin teveccühleri ile yönetimi emanet bilip inşallah göreve başladığımızda 7 gün 24 saat var gücümüzle Dilovamız için çalışacağız. Tabi bunları tek başımıza yapmayacağız. Meclis üyesi ekibimizle hep birlikte çalışacağız. Sizlerin içinden biri olan meclis üyesi adayımız kardeşiniz İcabi Türkel'le birlikte yapacağız. Ben sizlerden hem bizim için hem de hemşeriniz İcabi Türkel için destek istiyorum." şeklinde konuştu.

ŞAYİR'E TAM DESTEK VERECEĞİZ

Şayir'in konuşmasının ardından söz açıklama yapan Dilovası Gümüşhaneliler Derneği Başkanı Niyazi Çoşar, "31 Mart'ta yapılacak seçimlerde hizmetlerin devamı için ve Gümüşhaneli hemşehrimiz İcabi Türkel'in bizleri temsilen meclis üyesi adayı olmasından dolayı hemşerilerimizle yaptığımız istişareler sonrası Cumhur İttifakı adayı Hamza Şayir'e destek verme kararı aldık. Hemşerimiz İcabi Türkel'in ve 1 Nisan'da Dilovası'nı geleceğe taşıyacak olan Hamza Şayir'in sonuna kadar arkasında duracağız ve tam destek vereceğiz."dedi.

Kaynak: Bültenler