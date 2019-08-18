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Sayısal Loto Afyonkarahisar'a çıktı

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde büyük ikramiyenin sahibi Afyonkarahisar'dan çıktı.

18.08.2019 15:56 Sayısal Loto Afyonkarahisar'a çıktı
Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde büyük ikramiyenin sahibi Afyonkarahisar'dan çıktı.

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto'nun 1245. çekilişi yapıldı. Çekilişte 6 bilen 1 kişi çıktı. Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine çıkan Sayısal Loto ikramiyesinin talihlisi 12 milyon 815 bin 149 Türk Lirası'nın sahibi oldu. Dazkırı ilçesinde Mehmet Şentürk'e ait olan Sayısal Loto bayisinden 04-06-17-39-41-42 sayılarını oynayarak ikramiyeyi kazanan talihli ilçede büyük merak uyandırdı. - AFYONKARAHİSAR

Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto, Dazkırı, Afyon, Güncel

Kaynak: İHA

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