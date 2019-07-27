Sayısal Loto çekildi (1)
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1239'uncu çekilişi yapıldı.27.07.2019 21:31
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1239'uncu çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 5, 18, 19, 20, 29 ve 46 olarak belirlendi.
(Sürecek)
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 5, 18, 19, 20, 29 ve 46 olarak belirlendi.
(Sürecek)
Sayısal Loto, Ekonomi
Kaynak: AA