Sayısal Loto çekildi (1)
Sayısal Loto oyununun 1304'ncü çekilişi yapıldı.
11.03.2020 22:10 | Son Güncelleme: 11.03.2020 22:10
Sayısal Loto oyununun 1304'ncü çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 10, 21, 31, 34, 43 ve 49 olarak belirlendi.
(Sürecek)
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 10, 21, 31, 34, 43 ve 49 olarak belirlendi.
(Sürecek)
Kaynak: AA
Etiketler : Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto, Ekonomi
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