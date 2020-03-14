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Sayısal Loto çekildi (1)

Sayısal Loto oyununun 1305'inci çekilişi yapıldı.

14.03.2020 23:00 | Son Güncelleme: 14.03.2020 23:00
Sayısal Loto çekildi (1)
Sayısal Loto oyununun 1305'inci çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 2, 6, 15, 17, 19 ve 33 olarak belirlendi.
(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler : Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto, Ekonomi

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