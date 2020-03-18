Sayısal Loto çekildi (1)

Sayısal Loto oyununun 1306'ncı çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 14, 21, 27, 29, 39 ve 47 olarak belirlendi.(Sürecek)

Kaynak: AA