Sayısal Loto çekildi (1)
Sayısal Loto oyununun 1307'nci çekilişi yapıldı.
21.03.2020 21:40 | Son Güncelleme: 21.03.2020 21:40
Sayısal Loto oyununun 1307'nci çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 2, 7, 15, 29, 40 ve 48 olarak belirlendi.
(Sürecek)
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 2, 7, 15, 29, 40 ve 48 olarak belirlendi.
(Sürecek)
Kaynak: AA
Etiketler : Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto, Ekonomi