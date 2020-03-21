Sayısal Loto çekildi (1)

Sayısal Loto oyununun 1307'nci çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 2, 7, 15, 29, 40 ve 48 olarak belirlendi.(Sürecek)

Kaynak: AA