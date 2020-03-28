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Sayısal Loto çekildi (1)

Sayısal Loto oyununun 1309'uncu çekilişi yapıldı.

28.03.2020 21:42 | Son Güncelleme: 28.03.2020 21:42
Sayısal Loto çekildi (1)
Sayısal Loto oyununun 1309'uncu çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 2, 17, 23, 27, 37 ve 44 olarak belirlendi.
(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler: Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto, Ekonomi

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