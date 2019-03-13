Sayısal Loto Çekildi (2)

Kaynak: AA

Sayısal Loto oyununun 1200'üncü hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 873 bin 191 lira 97 kuruş devretti.Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 108 kişi 3 bin 406 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 514 kişi 61 lira 60'ar kuruş ve 3 bilen 76 bin 725 kişi 10 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.Çekilişte, toplam 1 milyon 424 bin 679 lira 95 kuruş ikramiye dağıtıldı.Hasılattan KDV olarak 911 bin 595 lira 51 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 510 bin 638 lira 20 kuruş kamuya aktarılacak.(Bitti)