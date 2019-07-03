03.07.2019 22:24
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Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto oyununun 1232. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 167 bin 80 lira 66 kuruş devretti.

Sayısal Loto oyununun 1232. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 167 bin 80 lira 66 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 63 kişi 8 bin 95 lira 70'er kuruş, 4 bilen 4 bin 160 kişi 92 lira 65'er kuruş ve 3 bilen 79 bin 124 kişi 12 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte, toplam 1 milyon 912 bin 196 lira 50 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 55 bin 343 lira 51 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 590 bin 184 lira 55 kuruş kamuya aktarılacak.
(Bitti)
Kaynak: AA
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