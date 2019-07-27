Haberler» Ekonomi» Haber

Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto oyununun 1239'uncu hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 819 bin 7 lira 89 kuruş devretti.

27.07.2019 21:41 Sayısal Loto çekildi (2)
Sayısal Loto oyununun 1239'uncu hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 819 bin 7 lira 89 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 99 kişi 7 bin 350 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 5 bin 875 kişi 93 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 110 bin 381 kişi 13 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte toplam 2 milyon 728 bin 502 lira 35 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 509 bin 194 lira 75 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 842 bin 131 lira 53 kuruş kamuya aktarılacak.
(Bitti)

Sayısal Loto, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
21:41   Sayısal Loto çekildi (2)
21:31   Sayısal Loto çekildi (1)
20:17   Mega yat "Flying Fox"a 215 bin litre yakıt ikmali yapıldı
19:23   Golf turizminin ekonomiye katkısı yılda 135 milyon avro
18:17   Mardin'de lavanta hasadı yapıldı
15:48   Kahramanmaraş Teknokent'in "Bilişim 500" başarısı
14:19   Fındık taban fiyatının açıklanması