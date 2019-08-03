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Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto oyununun 1241'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 24 bin 809 lira 49 kuruş devretti.

03.08.2019 21:42 Sayısal Loto çekildi (2)
Sayısal Loto oyununun 1241'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 24 bin 809 lira 49 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 85 kişi 9 bin 354 lira 65'er kuruş, 4 bilen 5 bin 339 kişi 111 lira 70'şer kuruş ve 3 bilen 111 bin 152 kişi 14 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte toplam 2 milyon 980 bin 985 lira 15 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 648 bin 25 lira 77 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 920 bin 58 lira 17 kuruş kamuya aktarılacak.
(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto, Güncel

Kaynak: AA

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