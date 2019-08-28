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Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto oyununun 1248. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 141 bin 588 lira 33 kuruş devretti.

28.08.2019 22:18 Sayısal Loto çekildi (2)
Sayısal Loto oyununun 1248. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 141 bin 588 lira 33 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 78 kişi 5 bin 856 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 3 bin 965 kişi 86 lira 45'er kuruş ve 3 bilen 72 bin 160 kişi ise 12 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte, toplam 1 milyon 712 bin 381 lira 85 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 945 bin 510 lira 3 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 528 bin 513 lira kamuya aktarılacak.
(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto, Güncel

Kaynak: AA

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