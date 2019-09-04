Haberler» Güncel» Haber

Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto oyununun 1250. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 138 bin 926 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

04.09.2019 22:32 Sayısal Loto çekildi (2)
Sayısal Loto oyununun 1250. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 138 bin 926 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 65 kişi 7 bin 11'er lira, 4 bilen 3 bin 785 kişi 91 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 71 bin 187 kişi ise 12 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.
Büyük ikramiye isabet eden kuponun Denizli'nin Merkezefendi ilçesinden yatırıldığı belirtildi.
Çekilişte, toplam 2 milyon 847 bin 311 lira ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 943 bin 63 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 527 bin 279 lira kamuya aktarılacak.
(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:46   Serkan Kaya, Sivaslıları coşturdu
00:44   "Lübnan Hizbullah'ın İsrail'e saldırılarını tasvip etmiyor"
00:41   Anadolu Ateşi Kastamonu'da sahne aldı
00:31   Başkan Günel, zabıta haftasını kutladı
00:26   Otomobilin çarptığı sağlık teknisyeni hayatını kaybetti
00:22   NRA, San Francisco'da "iç terör örgütü" ilan edildi
00:19   AK Parti'den ihracı istenen Ahmet Davutoğlu ekibini topladı