Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto oyununun 1250. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 138 bin 926 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 65 kişi 7 bin 11'er lira, 4 bilen 3 bin 785 kişi 91 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 71 bin 187 kişi ise 12 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun Denizli'nin Merkezefendi ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

Çekilişte, toplam 2 milyon 847 bin 311 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 943 bin 63 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 527 bin 279 lira kamuya aktarılacak.

(Bitti)

Kaynak: AA