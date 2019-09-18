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Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto oyununun 1254. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 141 bin 52 lira 40'ar kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

18.09.2019 22:42Sayısal Loto çekildi (2)
Sayısal Loto oyununun 1254. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 141 bin 52 lira 40'ar kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 76 kişi 6 bin 6 lira 35'er kuruş, 4 bilen 4 bin 171 kişi 82 lira 35'er kuruş ve 3 bilen 77 bin 255 kişi ise 11 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.
Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yatırıldığı belirtildi.
(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto, Güncel

Kaynak: AA

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