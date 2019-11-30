Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto oyununun 1275. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 2 milyon 31 bin 238 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 181 kişi 4 bin 489'ar lira, 4 bilen 7 bin 805 kişi 78 lira 10'ar kuruş ve 3 bilen 136 bin 525 kişi ise 11 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun Denizli'nin Merkezefendi ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

(Bitti)

Kaynak: AA