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Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto oyununun 1275. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 2 milyon 31 bin 238 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

30.11.2019 22:20 | Son Güncelleme: 30.11.2019 22:20Sayısal Loto çekildi (2)
Sayısal Loto oyununun 1275. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 2 milyon 31 bin 238 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 181 kişi 4 bin 489'ar lira, 4 bilen 7 bin 805 kişi 78 lira 10'ar kuruş ve 3 bilen 136 bin 525 kişi ise 11 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.
Büyük ikramiye isabet eden kuponun Denizli'nin Merkezefendi ilçesinden yatırıldığı belirtildi.
(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto, Güncel

Kaynak: AA

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