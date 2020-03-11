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Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto oyununun 1304'nci çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 204 bin 798 lira 74 kuruşluk ikramiye devretti.

11.03.2020 22:18 | Son Güncelleme: 11.03.2020 22:18
Sayısal Loto çekildi (2)
Sayısal Loto oyununun 1304'nci çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 204 bin 798 lira 74 kuruşluk ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 70 kişi 6 bin 886 lira 70'er kuruş, 4 bilen 3 bin 946 kişi 91 lira 85'er kuruş ve 3 bilen 75 bin 210 kişi de 12 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.
(Bitti)

Kaynak: AA

Etiketler : Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto, Ekonomi

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