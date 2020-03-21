Sayısal Loto çekildi (2)
Sayısal Loto oyununun 1307'nci çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 2 milyon 622 bin 202 lira 10 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
21.03.2020 21:44 | Son Güncelleme: 21.03.2020 21:44
Sayısal Loto oyununun 1307'nci çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 2 milyon 622 bin 202 lira 10 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 102 kişi 6 bin 213 lira 95'er kuruş, 4 bilen 5 bin 61 kişi 94 lira 20'şer kuruş ve 3 bilen 96 bin 290 kişi de 13 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.
Büyük ikramiye isabet eden kuponun İstanbul'un Beyoğlu ilçesinden yatırıldığı belirtildi.
(Bitti)
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 102 kişi 6 bin 213 lira 95'er kuruş, 4 bilen 5 bin 61 kişi 94 lira 20'şer kuruş ve 3 bilen 96 bin 290 kişi de 13 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.
Büyük ikramiye isabet eden kuponun İstanbul'un Beyoğlu ilçesinden yatırıldığı belirtildi.
(Bitti)
Kaynak: AA
Etiketler : Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto, Ekonomi