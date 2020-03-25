Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto oyununun 1308'inci çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 845 bin 861 lira ikramiyenin sahibi oldu.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 43 kişi 7 bin 870 lira 80'er kuruş, 4 bilen 2 bin 612 kişi 97 lira 20'şer kuruş ve 3 bilen 51 bin 638 kişi de 13 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.Büyük ikramiye isabet eden kuponun Ankara'nın Çankaya ilçesinden yatırıldığı belirtildi.(Bitti)

Kaynak: AA