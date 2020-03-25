Sayısal Loto çekildi (2)
Sayısal Loto oyununun 1308'inci çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 845 bin 861 lira ikramiyenin sahibi oldu.
25.03.2020 22:12 | Son Güncelleme: 25.03.2020 22:12
Sayısal Loto oyununun 1308'inci çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 845 bin 861 lira ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 43 kişi 7 bin 870 lira 80'er kuruş, 4 bilen 2 bin 612 kişi 97 lira 20'şer kuruş ve 3 bilen 51 bin 638 kişi de 13 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.
Büyük ikramiye isabet eden kuponun Ankara'nın Çankaya ilçesinden yatırıldığı belirtildi.
(Bitti)
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 43 kişi 7 bin 870 lira 80'er kuruş, 4 bilen 2 bin 612 kişi 97 lira 20'şer kuruş ve 3 bilen 51 bin 638 kişi de 13 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.
Büyük ikramiye isabet eden kuponun Ankara'nın Çankaya ilçesinden yatırıldığı belirtildi.
(Bitti)
Kaynak: AA
Etiketler: Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto, Ekonomi