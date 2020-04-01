Sayısal Loto çekildi (2)
Sayısal Loto oyununun 1310'uncu çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 1 milyon 57 bin 70 lira 35'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
01.04.2020 22:24 | Son Güncelleme: 01.04.2020 22:24
Sayısal Loto oyununun 1310'uncu çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 1 milyon 57 bin 70 lira 35'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 74 kişi 4 bin 815 lira 75'er kuruş, 4 bilen 3 bin 857 kişi 69 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 62 bin 314 kişi de 11 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.
Büyük ikramiye isabet eden kuponların Ankara'nın Altındağ ve Diyarbakır'ın Bağlar ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.
(Bitti)
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 74 kişi 4 bin 815 lira 75'er kuruş, 4 bilen 3 bin 857 kişi 69 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 62 bin 314 kişi de 11 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.
Büyük ikramiye isabet eden kuponların Ankara'nın Altındağ ve Diyarbakır'ın Bağlar ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.
(Bitti)
Kaynak: AA
Etiketler: Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto, Güncel