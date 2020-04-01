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Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto oyununun 1310'uncu çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 1 milyon 57 bin 70 lira 35'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

01.04.2020 22:24 | Son Güncelleme: 01.04.2020 22:24
Sayısal Loto çekildi (2)
Sayısal Loto oyununun 1310'uncu çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 1 milyon 57 bin 70 lira 35'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 74 kişi 4 bin 815 lira 75'er kuruş, 4 bilen 3 bin 857 kişi 69 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 62 bin 314 kişi de 11 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.
Büyük ikramiye isabet eden kuponların Ankara'nın Altındağ ve Diyarbakır'ın Bağlar ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.
(Bitti)

Kaynak: AA

Etiketler: Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Sayısal Loto çekildi (2) - Haberler

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