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Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto oyununun 1311'inci çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 578 bin 942 lira 50'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

04.04.2020 21:46 | Son Güncelleme: 04.04.2020 21:46
Sayısal Loto çekildi (2)
Sayısal Loto oyununun 1311'inci çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 578 bin 942 lira 50'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 66 kişi 7 bin 19 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 701 kişi 94 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 71 bin 713 kişi de 12 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.
Büyük ikramiye isabet eden kuponların Isparta'nın Merkez ve Ankara'nın Altındağ ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.
(Bitti)

Kaynak: AA

Etiketler: Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto, Ekonomi
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