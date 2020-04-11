Sayısal Loto çekildi (2)
Sayısal Loto oyununun 1313. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 333 bin 406 lira 50 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.
11.04.2020 21:48 | Son Güncelleme: 11.04.2020 21:48
Sayısal Loto oyununun 1313. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 333 bin 406 lira 50 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 32 kişi 6 bin 602 lira 60'ar kuruş, 4 bilen bin 816 kişi 88 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 33 bin 821 kişi de 12 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.
(Bitti)
Kaynak: AA
Etiketler: Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto, Ekonomi