Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? (Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sonuçları 20 Temmuz 2019)

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto'nun bu akşam 1237. çekilişi yapılacak. Çarşamba günü yapılan çekilişte bir kişi devirle 4 milyon lirayı aşan ikramiyeyi tek başına kazandı. Bu akşam yapılacak çekilişte ikramiye miktarı 1,5 milyon olarak tahmin ediliyor. Canlı yayında yapılacak Sayısal Loto çekilişi, Cumartesi akşamları MPİ tarafından 21.15'te resmi siteden yayınlanıyor. Çekilişi takiben yayınlanacak Sayısal Loto sonuçlarını aşağıdaki linkten kontrol edebilirsiniz.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI MPİ

17 TEMMUZ SAYISAL LOTO SONUÇLARI

HAFTANIN SAYILARI: 6, 15, 25, 27, 36, 44

Sayısal Loto oyununun 1236. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 4 milyon 335 bin 651 lira 60 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

Çekilişte diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 108 kişi 4 bin 961 lira 55'er kuruş, 4 bilen 4 bin 862 kişi 83 lira 45'er kuruş ve 3 bilen 85 bin 74 kişi 12 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 6 milyon 344 bin 911 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 109 bin 274 lira 86 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 620 bin 143 lira 41 kuruş kamuya aktarılacak.

SAYISAL LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIYOR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..