Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? (Sayısal Loto çekilişi sonuçları 21 Eylül Milli Piyango)

Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılıyor. Bu akşam 1255. kez düzenlenecek Sayısal Loto çekilişi, mpi.gov.tr adresinden canlı olarak yayınlanıyor. Birden 49'a kadar sayıların arasından altısı haftanın şanslı sayısı belirleniyor. Altı bilenin büyük ikramiyeyi kazandığı oyunda son çekilişte bir kişi bir milyon 141 bin lira kazandı. Peki, Sayısal Loto çekilişi saat kaçta?

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunları çekilişi, Beyoğlu'ndaki Galatasaray Şube Müdürlüğünde yapılıyor. Canlı yayında yapılan Sayısal Loto çekilişi saat 21.15'te başlayacak. mpi.gov.tr adresinden online yayınlanan Sayısal Loto çekilişini takip edebilirsiniz.

21 EYLÜL SAYISAL LOTO SONUÇLARI

1255. Sayısal Loto çekilişi ile haftanın şanslı sayıları belirlenmiş olacak. Bu çekilişi takiben saat 21.30'da aşağıdaki bağlantı üzerinden 21 Eylül Sayısal Loto sonuçları yayınlanacak. Sonuçların yayınlanması ile haberimizde güncel tabloyu yayınlayacağız.

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Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 9, 11, 15, 27, 30 ve 49 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1254. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 141 bin 52 lira 40'ar kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 76 kişi 6 bin 6 lira 35'er kuruş, 4 bilen 4 bin 171 kişi 82 lira 35'er kuruş ve 3 bilen 77 bin 255 kişi ise 11 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIYOR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.