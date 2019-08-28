Sayısal Loto çekilişi sonuçları 28 Ağustos - MPİ Sayısal Loto 1248. hafta sonuçları

28 Ağustos Sayısal loto çekiliş sonuçları canlı yayında belli oldu. Milli Piyango İdaresi Sayısal loto oyunu 28 Ağustos Çarşamba akşamı çekilişini gerçekleşti. MPİ Sayısal loto oyunu 1248. hafta çekiliş sonuçları haberimizde. Sayısal Loto çekilişinde altı bilen çıkmadı. 1.141.588,33 TL olan büyük ikramiye Cumartesi akşamı yapılacak çekilişe devretti. İşte Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

SAYISAL LOTO 28 AĞUSTOS SONUÇLARI

Kazandıran 6/49 sayıları: 7 - 9 - 16 - 28 - 35 - 47 Sayısal Loto çekilişinde altı bilen olmadığı için bir milyon 141 bin 588 lira 33 kuruş devretti. İşte çekilişin detayları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 24 AĞUSTOS

Sayısal Loto kazandıran numaraları: 01 - 08 - 21 - 23 - 25 - 28

Sayısal Loto oyununun 1247. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi 3 milyon 118 bin 96 lira 40 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 126 kişi 6 bin 203 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 374 kişi 92 lira 45'er kuruş ve 3 bilen 119 bin 944 kişi ise 13'er lira ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIYOR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..