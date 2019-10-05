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İkramiye 10 milyon liraya dayandı! Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sonuçları 5 Ekim 2019

Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Heyecanla beklenen 1259. Sayısal Loto çekilişi canlı yayında yapıldı. Milli Piyango İdaresi tarafından Sayısal Loto çekiliş sonucuna göre 6 bilen yine çıkmadı ve 9 milyon lirayı aşan ikramiye sonraki çekilişe devretti. İşte 5 Ekim Sayısal Loto çekilişi sonuçları, kazandıran numaralar ve Milli Piyango sorgulama...

05.10.2019 19:41İkramiye 10 milyon liraya dayandı! Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sonuçları 5 Ekim 2019

Milli Piyango İdaresi tarafında 1259. Sayısal Loto çekilişi yapıldı. Bu akşam yapılan çekilişte altı bilen yine olmadı. Devirle birlikte 9.164.647 lirayı bulan büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı. Sayısal Loto sonuçları 5 Ekim 2019, kazandıran sayılar, Milli Piyango sorgulama ve detaylar haberimizde.

SAYISAL LOTO SAYILARI: 6, 19, 23, 24, 27, 34

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 5 EKİM 2019

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 2 EKİM 2019

Kazandıran numaralar 16, 17, 31, 33, 34 ve 42 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1258. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 6 milyon 809 bin 653 lira 73 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 104 kişi 5 bin 863 lira 25'er kuruş, 4 bilen 5 bin 666 kişi 81 lira 50'er kuruş ve 3 bilen 104 bin 283 kişi ise 11 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO'DA İKRAMİYELER NASIL ÖDENİYOR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..


Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto, Gündem, Güncel

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