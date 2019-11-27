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Sayısal Loto'da 7 milyonluk ikramiye bir kişiye çıktı

Sayısal Loto oyununun 1274. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 7 milyon 478 bin 537 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponun Ankara Sincan'dan yatırıldığı açıklandı.

27.11.2019 22:51 | Son Güncelleme: 27.11.2019 23:09

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 8, 17, 19, 23, 35 ve 40 olarak belirlendi. Bu numaraları doğru bilen tek kişi 7 milyon kazandı.

Sayısal Loto oyununun 1274. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 7 milyon 478 bin 537 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 166 kişi 4 bin 27'şer lira kuruş, 4 bilen 6 bin 872 kişi 73'er lira ve 3 bilen 114 bin 897 kişi ise 11 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.

KUPON ANKARA SİNCAN'DAN YATIRILMIŞ

Büyük ikramiye isabet eden kuponun 'nın ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

Sayısal Loto'da 7 milyonluk ikramiye bir kişiye çıktı

Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto, Sincan, Ankara, Güncel

Kaynak: AA


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