Sayısal Loto'da Şans Bu Kez Adana'daki Bayide Güldü

Milli Piyango'nun Sayısal Loto şans oyununda 1169. hafta çekişinde 6 rakamın doğru olarak oynandığı kupon, Adana
'da oynandı.
Sayısal Loto'nun 1169. hafta çekişinde şanslı kupon, Adana'nın Çukurova
ilçesi Toros Mahallesi'ndeki bayiden yatırıldığı belirlendi.
Bayi sahibi Adem Tabak (70), yaptığı açıklamada, Sayısal Loto'da 6 bilen ve 1 milyon 746 bin lira kazanan talihlinin kuponunun bayisine yatırıldığını söyledi.
İkramiye çıkan kişinin kim olduğunu bilmediğini belirten Tabak, "Çıkan kişiye ikramiyenin hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah hayırlı birisine çıkmıştır. Tanışırsam memnun olurum." dedi.
Tabak, bayisinden daha öncede Şans Topu
'nda iki kez 250 bin lira, bir sefer de 640 bin lira çıktığını kaydetti.
Çukurova,Adana
25 Kasım 2018 Pazar 18:02