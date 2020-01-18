Sayısal Loto ne zaman çekiliyor? 18 Ocak Sayısal Loto çekilişi (MPİ Canlı Çekiliş İzle)

18 Ocak Cumartesi Sayısal Loto sonuçları bu akşam noter huzurunda şanslı 6 numara çekilecek. Geçtiğimiz Çarşamba günü yapılan çekilişte altı bilen çıkmadı ve 4.650.542,32 TL devretti. Bugün yapılacak Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiyenin ne kadar olacağı ise merak konusu oldu. Sayısal Loto devredecek mi yoksa büyük ikramiyeyi kazanan biri çıkacak mı merakla bekleniyor? Peki, Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 1289. haftanın Sayısal Loto sonuçları ne zaman belli olacak?

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Bugün, Milli Piyango İdaresi tarafından 1289. Sayısal Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Galatasaray Şube Müdürlüğünde yapılacak çekiliş Cumartesi günü saat 21.15 başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilir ve böylece haftanın şanslı altı sayısını anında öğrenebilirsiniz.

Sayısal Loto çekilişi canlı izlemek için TIKLAYINIZ…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Şanslı numaralar çekildikten sonra 18 Ocak Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30'dan sonra yayımlıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek için TIKLAYINIZ...

GEÇEN HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun 1288. çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 12, 13, 14, 17, 23 ve 48 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1288. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 650 bin 542 liralık ikramiye devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 70 kişi 8 bin 288'er lira, 4 bilen 4 bin 755 kişi 92'şer lira ve 3 bilen 98 bin 71 kişi de 11 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1'den 49'a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 yada 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız. İkramiyeler 3'den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar.