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Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi Diyarbakır'a çıktı

Sayısal Loto'nun 11 Aralık'ta yapılan çekilişinde 1 milyon 173 bin 680 liranın isabet ettiği kuponun Diyarbakır'dan oynandığı öğrenildi.

13.12.2019 11:43 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:48Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi Diyarbakır'a çıktı
Sayısal Loto'nun 11 'ta yapılan çekilişinde 1 milyon 173 bin 680 liranın isabet ettiği kuponun 'dan oynandığı öğrenildi. Kuponun oynandığı bayi, talihlinin henüz ortaya çıkmadığını belirterek, daha önce de birçok talihlinin kendi bayilerinden çıktığını söyledi.

Sayısal Loto'nun bin 278'inci çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 173 bin 680 liranın sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 89 kişi 5 bin 275'er lira, 4 bilen 4 bin 836 kişi 73'er lira ve 3 bilen 83 bin 970 kişi ise 11 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı. Büyük ikramiyenin isabet ettiği kuponun ise Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki bir bayiden yatırıldığı ortaya çıktı.

Sayısal Loto'nun oynandığı bayinin sahibi Coşkun Kenan Doğruiş, Çarşamba günkü oyunda kazanan numaraların kendi bayilerinden oynandığını söyledi. Doğruiş, "Daha önce Şans Topu çekilişinde 400 bin vermiştik. 2016 yılbaşı Milli Piyango çekilişinde 125 bin liralık tutar bizim bayimizden çıkmıştı. Sayısal Loto'da daha önce 2 buçuk milyon tutarında ikramiye bizim bayimizden verilmişti. Büfemiz oldukça şanslı. Talihli şuan çıkmadı, kendisine hayırlı olsun, parasını iyi günlerde kullansın. Bir sene süresi var, artık ne zaman isterse gidebilir. Bütün müşterilerimizi bekliyoruz. Bayimiz oldukça şanslı bir bayidir, herkese bol şanslar dilerim" dedi. - DİYARBAKIR

Sayısal Loto, Diyarbakır, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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