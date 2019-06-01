Sayısal Loto sonuçları 01.06.2019: Altı milyon liralık heyecan!

1 Haziran Sayısal Loto sonuçları için heyecanla bekleyiş başladı. Son üç haftada altı bilen çıkmayan Sayısal Loto''da ikramiye miktarının 6 milyon liraya çıkacağı tahmin ediliyor. 1-49 sayıları arasında seçilen altı sayıyı tahmin etme oyunu olan Sayısal Loto, 1223. kez düzenlenecek. Sayısal Loto çekilişi, 1 Haziran Cumartesi akşamı 21.15''te başlayacak. Haftanın kazandıran numaraları belli olduktan sonra Sayısal Loto sonuçları da Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanacak. Sayısal Loto sonuçları, mpi.gov.tr adresinden 21.30 ve sonrasında açıklanıyor. Sayısal Loto sonuçlarını aşağıdaki linkten anlık olarak takip edebilirsiniz.

Sayısal Loto Sonuçları 1 Haziran

29 MAYIS 2019 SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Haftanın kazandıran numaraları: 4, 8, 13, 19, 27, 41

Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 24 bin 550 lira devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 142 kişi 3 bin 396''şar lira, 4 bilen 4 bin 759 kişi 76''şar lira ve 3 bilen 81 bin 181 kişi 11 lira 85''er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 1 milyon 807 bin 928 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 998 bin 129 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 558 bin 3 lira aktarılacak.