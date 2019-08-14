Sayısal Loto sonuçları - 14 Ağustos Sayısal Loto çekilişi (MPİ Canlı Çekiliş İzle)

Sayısal Loto sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 6 numarası çekilecek. Bu akşam, 14 Ağustos Çarşamba, son çekilişten devreden ikramiye miktarı 8 milyon 864 bin 903 lira 16 kuruş. Bu akşam yapılacak Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiyenin 10 milyon TL olması bekleniyor. Sayısal Loto çekilişi canlı yayın bağlantısı ve Sayısal Loto sonuçları anlık olarak haberimizde.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?



Bugün yani 14 Ağustos Çarşamba günü 1244. Sayısal Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin İstanbul Galatasaray Şube Müdürlüğünde yapılacak çekiliş saat 21.45'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Sayısal Loto 14 Ağustos çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.45)

14 AĞUSTOS SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 1244. hafta Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 22.00'dan sonra açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

1244. çekiliş Sayısal Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (22.00)

SAYISAL LOTO 10 AĞUSTOS SONUÇLARI

Haftanın sayıları: 8 - 11 - 12 - 41 - 45 - 49

Sayısal Loto çekilişinde altı bilen olmayınca 8 milyon 864 bin 903 lira 16 kuruş haftaya devretti. Ayrıca büyük ikramiyeyi bir sayı ile kaçıran 5 bilen 121 kişi 7 bin 746 lira doksanar kuruş ile teselli oldular. MPİ tarafından yapılan açıklamaya göre 4 bilen 7 bin 196 kişi 98 lira otuzar kuruş, 3 bilen 144 bin 365 kişi ise 12 lira doksan beşer kuruş alacaklar.

SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Sayısal Loto MPİ'nin en popüler ve en eski loto oyunlarından biri. Devir sınırının olmadığı zamanlarda oldukça yüksek ikramiyeler veren Sayısal Loto 3 devir kuralından sonra eskisi kadar olmasa da milyonlar lira dağıtmaya devam ediyor. Kuponunu en çok çıkan numaralara göre oynamak isteyenler için Sayısal Loto'nun 2019'da en çok çıkan numaralarını çıkma sayısaına göre sıraladık.

SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

38 - 158 kez

18 - 156 kez

21 - 151 kez

1, 16 ve 36 149 kez

40 - 148 kez

26 - 147 kez

17, 22, ve 32 - 144 kez

41 ve 47 - 143 kez

9 - 142 kez

12 - 141 kez

14 - 139 kez

8 - 138 kez

2, 3, 5 ve 30 - 137 kez

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1'den 49'a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 yada 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız. İkramiyeler 3'den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.