Altı bilen çıkmadı, Sayısal Loto'da ikramiye 2,5 milyonu buldu! (Sayısal Loto Sonuçları 16 Mart)

Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan 1201. hafta çekilişi ile belli oldu. Son çekilişte altı bilenin olmadığı Sayısal Loto çekilişi sonuçları merakla bekleniyordu. Canlı yayında ve noter huzurunda ve Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan 16 Mart Sayısal Loto çekilişinde altı bilen yine çıkmadı. Sayısal Loto'nun bir sonraki çekilişine devreden ikramiye ise 2 milyon 464 bin 106 lira 47 kuruş. İşte bu akşamki Sayısal Loto sonuçları, kazandıran sayılar ve kazanılan ikramiye miktarları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 16 MART

Sayısal Loto 1201. hafta kazandıran numaraları; 05, 11, 27, 31, 41, 42 olarak belirlendi.

Sayısal Loto çekilişinde altı bilen olmayınca 2 milyon 464 bin 106 lira 47 kuruş haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre 5 bilen 140 kişi 4 bin 789 lira otuzar kuruş, 4 bilen 8 bin 127 kişi 61 lira doksanar kuruş ve 3 bilen 140 bin 855 kişi ise 10 lira onar kuruş ikramiye alacaklar.

GEÇEN HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun 1200'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 14, 23, 32, 36, 38 ve 43 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1200'üncü hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 873 bin 191 lira 97 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 108 kişi 3 bin 406 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 514 kişi 61 lira 60'ar kuruş ve 3 bilen 76 bin 725 kişi 10 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 1 milyon 424 bin 679 lira 95 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 911 bin 595 lira 51 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 510 bin 638 lira 20 kuruş kamuya aktarılacak.