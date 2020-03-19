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Sayısal Loto sonuçları 18 Mart 2020: Büyük ikramiyeyi kazanan çıktı mı?

Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında yapılan Sayısal Loto çekilişi ile kazandıran numaralar açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre altı bilen çıkmadı ve ikramiye devretti. 18 Mart 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları, kazandıran numaralar ve kupon sorgulama haberimizde...

19.03.2020 10:06 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:06
Sayısal Loto sonuçları 18 Mart 2020: Büyük ikramiyeyi kazanan çıktı mı?

Sayısal Loto çekilişi sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Canlı yayında yapılan Sayısal Loto çekilişi ile haftanın kazandıran altı şanslı numarası çekildi. Sayısal Loto sonuçlarına göre altı bilen çıkmadı ve 1.037.676,60 TL sonraki haftaya devretti. İşte, 18 Mart 2020 Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve bu akşamın kazandıran sayıları...

KAZANDIRAN NUMARALARI: 14, 21, 27, 29, 39, 47

18 MART 2020 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçları 18 Mart 2020: Büyük ikramiyeyi kazanan çıktı mı?

Sayısal Loto oyununun 1306'ncı çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 14, 21, 27, 29, 39 ve 47 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1306'ncı çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 37 bin 676 lira 60 kuruşluk ikramiye devretti.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 75 kişi 5 bin 536 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 3 bin 909 kişi 79 lira 65'er kuruş ve 3 bilen 68 bin 28 kişi de 12 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO NEDİR?

Sayısal Loto, MPİ tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş, özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Etiketler : Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto, Gündem, Ekonomi, Güncel

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